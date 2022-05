De Siervo | «Italia Paese di scrocconi Il rinnovo di Mbappé è il male assoluto»

(Di lunedì 23 maggio 2022) “Ciò che è successo a Parigi con il nuovo contratto dinon va bene, è il“, dice Luigi Dea “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, mentre nel frattempo va online la conferenza stampa di “presentazione” del suddetto accordo tra il Psg e il giocatore più pagato del pianeta. “Se nel calcio ci saranno club che continueranno a pagare quelle cifre roboanti – ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A – il sistema resterà sempre insostenibile, guidato solo dalla logica di chi ha più soldi, tanto più per le società possedute da Stati e non da singoli imprenditori”. Per Deè invece il Milan il modello “sano: una crescita ragionata, con investimenti mirati e programmati. Per fortuna nel calcio stanno sempre più entrando dei manager strutturati”. Poi De ...

I rossoneri hanno trionfato in campionato, i nerazzurri in Coppaed entrambi si sono ... DECONFERMA - 'La Supercoppa italiana tra Milan e Inter si disputerà in Arabia Saudita. È un ......Leao è senza dubbio uno dei simboli del Milan Campione d', un attaccante in grado di offrire sempre grande spettacolo " ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De-...Chi non ha perso nulla sono i calciatori e questo non è corretto”. Infine, De Siervo si è soffermato anche sulla prossima Supercoppa Italiana: “Si giocherà ancora in Arabia Saudita, la data sarà a ...La Serie A utilizzerà il calendario asimmetrico anche nella prossima stagione, dopo l’esordio nel campionato 2021/22. “Il calendario asimmetrico ha funzionato e sarà riproposto. È uno strumento che co ...