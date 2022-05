Ddl Concorrenza, ancora nessuna intesa. Letta: “Salvini ha superato il limite, mette a rischio il Pnrr”. Lega: “Pd perde tempo” (Di lunedì 23 maggio 2022) ancora alta tensione nella maggioranza e nessuna intesa all’orizzonte sul ddl Concorrenza. Nonostante le strigliate di Mario Draghi ai partiti, continuano le spinte interne e le guerre di posizione da piena campagna elettorale per le amministrative. Oggi a mostrare nervosismo è stato Enrico Letta che è tornato a lamentare la scarso senso di responsabilità del Carroccio, in particolare sul tema delle concessioni balnerari e sulla deLega fiscale: “L’opposizione che Salvini e la Lega stanno facendo, per quanto mi riguarda, e lo dico con molta chiarezza e franchezza, ha superato il limite“, ha dichiarato. “Salvini che mette a rischio le risorse del Pnrr è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)alta tensione nella maggioranza eall’orizzonte sul ddl. Nonostante le strigliate di Mario Draghi ai partiti, continuano le spinte interne e le guerre di posizione da piena campagna elettorale per le amministrative. Oggi a mostrare nervosismo è stato Enricoche è tornato a lamentare la scarso senso di responsabilità del Carroccio, in particolare sul tema delle concessioni balnerari e sulla defiscale: “L’opposizione chee lastanno facendo, per quanto mi riguarda, e lo dico con molta chiarezza e franchezza, hail“, ha dichiarato. “chele risorse delè ...

Advertising

demagistris : Colpo di mano di Draghi che accelera su DDL concorrenza e impone privatizzazione servizi pubblici locali e acqua.Ec… - Piu_Europa : DDL CONCORRENZA: NESSUN PASSO INDIETRO Ora in diretta la conferenza stampa per presentare l’appello sottoscritto d… - antoniomisiani : Mario #Draghi ha ragione da vendere. È folle bloccare le riforme del #PNRR per difendere interessi particolari e re… - nubiestive : RT @Pinucci63757977: A mediare sui Balneari nellambito del Ddl Concorrenza sarà una commissione di cui farà parte Daniela Santanchè, titola… - IlMagoAlbert : RT @Pinucci63757977: A mediare sui Balneari nellambito del Ddl Concorrenza sarà una commissione di cui farà parte Daniela Santanchè, titola… -