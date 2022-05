Da Pioli a Ibra | l' ovazione dei tifosi a Casa Milan è da brividi

(Di lunedì 23 maggio 2022) Grande festa a: ecco il calore con cui irossoneri, accorsi per festeggiare lo scudetto, hanno accolto i giocatori e l'allenatore Stefano

Grande festa a Casa Milan: ecco il calore con cui i tifosi rossoneri, accorsi per festeggiare lo scudetto, hanno accolto i giocatori e l'allenatore StefanoIl discorso dinegli spogliatoi è da brividi: 'Nessuno credeva in noi' VIDEO E l'allenatore Stefano- che insieme a suo figlio, che fa parte lui stesso del suo staff, si è tatuato lo ...Il discorso di Ibra negli spogliatoi è da brividi: «Nessuno credeva in noi» VIDEO E l'allenatore Stefano Pioli - che insieme a suo figlio, che fa parte lui stesso del suo staff, si è tatuato lo ...Lo svedese esprime la propria gioia dopo la vittoria del Tricolore: 'Quando sono arrivato, sapevo di poter riportare il Milan ai vertici' ...