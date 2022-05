Covid oggi Veneto, 551 contagi e 4 morti: bollettino 23 maggio (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 551 i nuovi contagi da coronavirus oggi in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 4 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.741.944, mentre gli attualmente positivi sono 38.799. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.648. Negli ospedali veneti sono ricoverate 376 persone in area medica e 21 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 82. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 551 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19 di Azienda Zero. Si registrano 4. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.741.944, mentre gli attualmente positivi sono 38.799. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.648. Negli ospedali veneti sono ricoverate 376 persone in area medica e 21 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 82. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Corriere : Covid, in una settimana crollo dei casi: -35%. Il 90% degli italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale - RobertoBurioni : 148 morti per COVID-19 anche oggi. Praticamente ogni giorno un aereo che cade. Vorrei che qualcuno mi dicesse che… - SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - InsControCancro : Oggi il Presidente Francesco Cognetti a Palazzo Madama, Senato della Repubblica, per il convegno nazionale “Profila… - ConFOCE : Oggi il Presidente Francesco Cognetti a Palazzo Madama, Senato della Repubblica, per il convegno nazionale “Profila… -