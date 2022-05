Covid oggi Sardegna, 636 contagi e 3 morti: bollettino 23 maggio (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 636 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 maggio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1833 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 192, 6 in meno da ieri, mentre 21.000 sono i casi di isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 636 i nuovida Coronavirus, 232022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 3. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1833 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 192, 6 in meno da ieri, mentre 21.000 sono i casi di isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

