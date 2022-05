Covid oggi Italia, 9.820 contagi e 80 morti: bollettino 23 maggio (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.820 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80 morti. Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 93.813 con un tasso di positività pari al 10,5%. I ricoverati in terapia intensiva sono 291, uno in meno di ieri, mentre sono 6.388 i ricoverati con sintomi, 12 in meno di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 17.257.573 i contagiati, mentre le vittime salgono a 166.032. DATI E NUMERI Covid DELLE REGIONI LAZIO – Sono 1.341 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 maggio 2022 nel ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.820 i nuovida Coronavirus in, 232022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80. Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 93.813 con un tasso di positività pari al 10,5%. I ricoverati in terapia intensiva sono 291, uno in meno di ieri, mentre sono 6.388 i ricoverati con sintomi, 12 in meno di ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 17.257.573 iati, mentre le vittime salgono a 166.032. DATI E NUMERIDELLE REGIONI LAZIO – Sono 1.341 i nuovida Coronavirus, 232022 nel ...

