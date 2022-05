Covid, le ultime news. Il bollettino: 9.820 casi, 80 vittime. Tasso di positività al 10,5% (Di lunedì 23 maggio 2022) Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono in calo le terapie intensive (-1) e i ricoveri nei reparti ordinari (-12). Processati 93.813 tamponi. Il coordinatore della risposta al Covid-19 della Casa Bianca, Ashish Jha, ha chiesto agli americani di indossare la mascherina se si è in uno "spazio chiuso e affollato" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 maggio 2022) Secondo i dati del ministero della Salute, nelle24 ore sono in calo le terapie intensive (-1) e i ricoveri nei reparti ordinari (-12). Processati 93.813 tamponi. Il coordinatore della risposta al-19 della Casa Bianca, Ashish Jha, ha chiesto agli americani di indossare la mascherina se si è in uno "spazio chiuso e affollato"

Advertising

Corriere : Covid, in una settimana crollo dei casi: -35%. Il 90% degli italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale - gazzettanapoli : Sono appena 968 le persone risultate positive al Covid in Campania nelle ultime 24 ore in Campana a fronte di 7854… - _Luca_Borghi_ : Con tutto quello che ho fatto nelle ultime due settimane se non ho il covid mi offendo, ho pure il raffreddore - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Italia 9.820 contagi e 80 morti: bollettino 23 maggio - #Ultime #Notizie #Covid… - infoitsalute : Covid: 9.820 positivi e 80 vittime nelle ultime 24 ore -