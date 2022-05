Covid, le notizie di oggi. Casa Bianca: "Mascherina in luoghi chiusi e affollati". LIVE (Di lunedì 23 maggio 2022) "Quando siete in uno spazio interno, dovreste indossare la Mascherina", ha affermato Ashish Jha, il coordinatore della risposta al Covid scelto da Biden. Il medico ha aggiunto che l'amministrazione Usa prevede una probabile nuova ondata di contagi in autunno e inverno. Attesa per il bollettino Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 maggio 2022) "Quando siete in uno spazio interno, dovreste indossare la", ha affermato Ashish Jha, il coordinatore della risposta alscelto da Biden. Il medico ha aggiunto che l'amministrazione Usa prevede una probabile nuova ondata di contagi in autunno e inverno. Attesa per il bollettino

Advertising

Agenzia_Ansa : I ricchi sono sempre più ricchi grazie alla pandemia. Se ne contano 573 in più negli ultimi due anni. Stando ad un… - Corriere : Covid, in una settimana crollo dei casi: -35%. Il 90% degli italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale - Corriere : Vaiolo delle scimmie, Nicastri (Spallanzani): Applicati gli stessi protocolli del Covid - Maur0Celestini : @MicolZeta A caldo sì tantissimo ....ora dopo che mia moglie e mio figlio hanno acquisito alcune notizie che ben s… - occhio_notizie : Il bollettino #Covid al San Pio di #Benevento -