Covid Italia, bollettino oggi 23 maggio: 9.820 nuovi casi e 80 morti. Tasso di positività al 10,5% (Di lunedì 23 maggio 2022) bollettino Covid Italia. Sono 9.820 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.744. Le vittime sono invece 80, in crescita rispetto ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 maggio 2022). Sono 9.820 icontagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.744. Le vittime sono invece 80, in crescita rispetto ...

Advertising

Adnkronos : Italia prima in Europa per morti settimanali legate al #COVID19, seconda nel mondo. L'ultimo aggiornamento dell'… - fattoquotidiano : Sono 9.820 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia: quasi il 50% in meno di ieri, ecco tu… - Corriere : Covid, in una settimana crollo dei casi: -35%. Il 90% degli italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale - forlazizzu : RT @BearziCinzia66: Sanità senza Speranza: entro il 2024 in Italia 40mila medici specialisti in meno. Ed è allarme carenza posti letto http… - Adagiopresagio : @HSkelsen Ma ne parleremo tra un paio di anni, se l' Italia secondo il tuo parere ne beneficerà di questa guerra o… -