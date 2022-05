Covid, i dati: 9.820 nuovi casi e 80 morti, tasso di positività al 10,5%. Calano ancora i ricoveri (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono 9.820 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia: quasi il 50% in meno di ieri, quando erano stati 17.744, anche se il dato risente come al solito del calo di test della domenica. Era dallo scorso 6 dicembre che il numero di positivi giornalieri non scendeva sotto diecimila. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 93.813 contro i 160.995 del giorno precedente: nonostante il crollo dei contagi, pertanto, il tasso di positività cala di appena 0,5 punti percentuali, dall’11% al 10,5%. Le nuove vittime sono invece 80, in forte crescita rispetto alle 34 di ieri. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 291, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 15 nuovi ingressi. I recoverati nei reparti di area medica invece ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono 9.820 idi-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia: quasi il 50% in meno di ieri, quando erano stati 17.744, anche se il dato risente come al solito del calo di test della domenica. Era dallo scorso 6 dicembre che il numero di positivi giornalieri non scendeva sotto diecimila. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 93.813 contro i 160.995 del giorno precedente: nonostante il crollo dei contagi, pertanto, ildicala di appena 0,5 punti percentuali, dall’11% al 10,5%. Le nuove vittime sono invece 80, in forte crescita rispetto alle 34 di ieri. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 291, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 15ingressi. I recoverati nei reparti di area medica invece ...

