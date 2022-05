Covid, Giani: 450 nuovi contagi in Toscana, oggi 23 maggio. Tasso positivi 11,63% (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono 450 i nuovi casi di Covid, in Toscana, oggoi 23 maggio 2022, su 3.870 test di cui 841 tamponi molecolari e 3.029 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 11,63% (53,8% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono 450 icasi di, in, oggoi 232022, su 3.870 test di cui 841 tamponi molecolari e 3.029 test rapidi. Ildeiè 11,63% (53,8% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

