Advertising

_ANT_Z_ : @MentoreSiesto @ele61doc @AlbertoContri Idrossiclorochina correlata a suicidio già prima del covid ..... RANDOMIZZ… - _ANT_Z_ : @ele61doc @AlbertoContri Chi si fa 'curare' il covid da stramezzi per coerenza si dovrebbe affidare a lui anche se… - _ANT_Z_ : @CanzianiAngelo @istsupsan @robersperanza - LeagueHanseatic : @Adnkronos quali misure sono efficaci contro il covid?non certo lockdowns, distanziamento sociale mascherine tachip… - _ANT_Z_ : @CanzianiAngelo @istsupsan @robersperanza @szumskiriccardo @CanzianiAngelo hanno sponsorizzato un farmaco che in B… -

Agenzia ANSA

In, dove è stata decretata la fine dell'emergenza sanitaria legata al- 19, si è registrato il sesto giorno consecutivo con un aumento del numero medio di decessi per coronavirus. Nelle ...Tali organizzazioni hanno fatto richiesta al Tpp argomentando l'aumento dell'ostilità e della violenza contro i gruppi minoritari indurante la pandemia- 19. Durante le udienze ... Covid: Brasile, sesto giorno con aumento media dei decessi - America Latina In Brasile, dove è stata decretata la fine dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, si è registrato il sesto giorno consecutivo con un aumento del numero medio di decessi per coronavirus. (ANSA) ...Si terrà domani e il 25 maggio, in simultanea a Roma e a San Paolo, l'udienza del Tribunale permanente dei popoli (Tpp) dedicata al Brasile e al suo presidente Jair Bolsonaro. Si parlerà apertamente d ...