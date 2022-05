Covid, 9.820 nuovi casi su 93.813 tamponi e altri 80 decessi (Di lunedì 23 maggio 2022) commenta Sono 9.820 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 93.813 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 10,5%, in lieve calo rispetto all'11% di domenica. Nelle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 maggio 2022) commenta Sono 9.820 idi coronavirus registrati in Italia a fronte di 93.813eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 10,5%, in lieve calo rispetto all'11% di domenica. Nelle ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 9.820 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - fattoquotidiano : Sono 9.820 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia: quasi il 50% in meno di ieri, ecco tu… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, 9.820 nuovi casi su 93.813 tamponi e altri 80 decessi #Covid - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 9.820 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri e… - sulsitodisimone : In Italia 9.820 nuovi casi covid, mai così pochi dal 6 dicembre 2021 -