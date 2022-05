Covid | 9 820 nuovi casi | 80 morti nelle ultime 24 ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) Sono 9.820 ipositivi in Italia24 ore, a fronte di 93.813 tamponi effettuati. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza, emesso dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 833.047. I deceduti24 ore sono 80, per un totale da inizio pandemia di 166.032. I ricoverati in ospedale per sintomi riconducibili alsono 6.679, 13 in meno rispetto a ieri, dei quali 291 in terapia intensiva (uno in meno di ieri). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it