Advertising

___livia95___ : Federica Nargi è una modella, showgirl e attrice italiana, conosciuta per essere stata la velina mora di Striscia l… - ___livia95___ : È stata showgirl (con Costanza Caracciolo) della trasmissione televisiva Striscia la notizia (1988) dal 2008 al 201… - RenatoSouvarine : @Perplexity_is @fenice_risorta @robellardi Esatto. Marella Caracciolo di Castagneto, moglie di Gianni Ahgnelli. Poi… -

CheMusica

, la FOTO manda su di giri il web: il motivo è evidente. Pioggia di like per la bella ex velina. Dagli esordi televisivi ad oggi,è riuscita a mantenere nel ...rapisce, come sempre, con il suo fascino provocante e sensuale: il web si esalta per la compagna di Christian Vieri Christian Vieri , gli appassionati di calcio lo sanno bene, è ... Costanza Caracciolo, il look infiamma il web | Quel dettaglio pazzesco Il sito Golssip di titolarità di AMALA S.N.C. con sede in Bologna Via P.G. Martini, 35 C.F./PI e numero di iscrizione al Reg. Imprese n. 03179281203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup ...Costanza Caracciolo e Bobo Vieri in passato hanno dovuto affrontare un momento delicato a causa di un problema del tutto inaspettato.