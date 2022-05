Così la Clinton ha approvato il piano per incastrare Trump (Di lunedì 23 maggio 2022) Hillary Clinton sapeva e ha autorizzato la diffusione alla stampa della notizia dei legami mai provati fra Donald Trump e la banca russa Alfa Bank nel 2016. Una vera e propria “fake news” per tentare di screditare e gettare fango sull’avversario politico, allo scopo di delegittimarlo e incriminarlo per rapporti occulti con una potenza straniera InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 23 maggio 2022) Hillarysapeva e ha autorizzato la diffusione alla stampa della notizia dei legami mai provati fra Donalde la banca russa Alfa Bank nel 2016. Una vera e propria “fake news” per tentare di screditare e gettare fango sull’avversario politico, allo scopo di delegittimarlo e incriminarlo per rapporti occulti con una potenza straniera InsideOver.

Così la Clinton ha approvato il piano per incastrare Trump