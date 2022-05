Cosa è accaduto dopo la sfida delle giornaliste afghane in onda a volto scoperto (Di lunedì 23 maggio 2022) Le giornaliste delle principali reti televisive afghane hanno deciso di mostrarsi in tv a volto scoperto. In questo modo hanno sfidato l’ingiunzione del governo dei talebani, secondo cui – come riportato da Repubblica – entro il 22 maggio 2022 tutte le donne del Paese avrebbero dovuto coprirsi interamente il viso, fatta eccezione per gli occhi. Vi raccomandiamo... "Non ci siamo mai arrese": la resistenza delle donne afghane sotto i Talebani In Afghanistan la situazione è ancora critica, ma la resistenza delle donne afghane è ammirevole: non intendono rinunciare ai loro diritti, e lot... dopo ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 23 maggio 2022) Leprincipali reti televisivehanno deciso di mostrarsi in tv a. In questo modo hannoto l’ingiunzione del governo dei talebani, secondo cui – come riportato da Repubblica – entro il 22 maggio 2022 tutte le donne del Paese avrebbero dovuto coprirsi interamente il viso, fatta eccezione per gli occhi. Vi raccomandiamo... "Non ci siamo mai arrese": la resistenzadonnesotto i Talebani In Afghanistan la situazione è ancora critica, ma la resistenzadonneè ammirevole: non intendono rinunciare ai loro diritti, e lot......

