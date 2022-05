CORSAIR: presenta il suo nuovo laptop VOYAGER a1600 (Di lunedì 23 maggio 2022) Gioca e crea ovunque, ecco il laptop gaming e streaming CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition CORSAIR, azienda leader nella produzione di computer e accessori di alto livello per gamer, content creator e appassionati di PC, ha presentato oggi il primo innovativo laptop dedicato a gaming e streaming: CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition. Unendo il potente processore AMD Ryzen 6000 Series e la scheda grafica AMD Radeon RX 6800M al vasto ecosistema di software e tecnologie esclusive di CORSAIR ed Elgato. CORSAIR VOYAGER a1600 è un laptop diverso da tutti gli altri. Che la tua passione sia la creazione di contenuti, lo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 23 maggio 2022) Gioca e crea ovunque, ecco ilgaming e streamingAMD Advantage Edition, azienda leader nella produzione di computer e accessori di alto livello per gamer, content creator e appassionati di PC, hato oggi il primo innovativodedicato a gaming e streaming:AMD Advantage Edition. Unendo il potente processore AMD Ryzen 6000 Series e la scheda grafica AMD Radeon RX 6800M al vasto ecosistema di software e tecnologie esclusive died Elgato.è undiverso da tutti gli altri. Che la tua passione sia la creazione di contenuti, lo ...

