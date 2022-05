Corona virus: Italia, 833407 attualmente positivi a test (-17189 in un giorno) con 166032 decessi (80) e 16258494 guariti (27490). Totale di 17257573 casi (9280) Dati della protezione civile: effettuati 93813 tamponi (Di lunedì 23 maggio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 833407 attualmente positivi a test (-17189 in un giorno) con 166032 decessi (80) e 16258494 guariti (27490). Totale di 17257573 casi (9280) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 93813 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 23 maggio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(80) e).di) proviene da Noi Notizie..

