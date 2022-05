Corea del Nord, Kim sfida il Covid: senza mascherina ai funerali di Stato di un ufficiale (nonostante il focolaio) (Di lunedì 23 maggio 2022) Kim Jong-un, il leader NordCoreano, "sfida" il Covid la cui diffusione sta attanagliando il suo Paese: senza indossare la mascherina a dispetto dell'ondata di contagi, ha... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 23 maggio 2022) Kim Jong-un, il leaderno, "" illa cui diffusione sta attanagliando il suo Paese:indossare laa dispetto dell'ondata di contagi, ha...

Advertising

Corriere : Tè allo zenzero e gargarismi con il sale: gli incredibili rimedi contro il Covid suggeriti in Corea del Nord - Valeneko83 : RT @officialnctita: 4/11 + ripetutamente. Ma tornando a noi, dopo il concerto in Giappone, gli #NCT127 andranno di nuovo in Corea per promu… - angelo_fornaro : RT @MarceVann: La libertá di espressione occidentale: perché non siamo come la Corea del Nord, non siamo come la Russia ne come la Turchia… - Vardiello2 : RT @maxino1310: Biden ha lanciato un ultimo avvertimento a Russia e Cina Il presidente degli Stati Uniti Biden si è recato in Corea del Su… - maxino1310 : Biden ha lanciato un ultimo avvertimento a Russia e Cina Il presidente degli Stati Uniti Biden si è recato in Core… -