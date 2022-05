Contro le microplastiche il giro dell’Elba a nuoto (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ partita oggi la maratona di nuoto intorno all’Isola dell’Elba di Giorgio Riva, fondista lecchese che in 5 giorni prevede di coprire il periplo dell’isola. Obiettivo dell’iniziativa denunciare una delle più alte concentrazioni di microplastica in Italia e sensibilizzare le amministrazioni locali a vigilare Contro il divieto di plastica monouso, che ne è tra le cause principali. Sponsor dell’iniziativa, il gruppo ambientalista elbano Refill Now di Matteo Galeazzi, attivo per mappare tutte le sorgenti d’acqua sui sentieri e incentivare all’utilizzo di borracce, al posto di bottiglie monouso. Al fianco di Riva anche Legambiente: “Vogliamo sollecitare la creazione dell’Area marina protetta dell’Arcipelago Toscano – spiega Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana – sottolineando come proprio tra l’Elba, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ partita oggi la maratona diintorno all’Isoladi Giorgio Riva, fondista lecchese che in 5 giorni prevede di coprire il periplo dell’isola. Obiettivo dell’iniziativa denunciare una delle più alte concentrazioni di microplastica in Italia e sensibilizzare le amministrazioni locali a vigilareil divieto di plastica monouso, che ne è tra le cause principali. Sponsor dell’iniziativa, il gruppo ambientalista elbano Refill Now di Matteo Galeazzi, attivo per mappare tutte le sorgenti d’acqua sui sentieri e incentivare all’utilizzo di borracce, al posto di bottiglie monouso. Al fianco di Riva anche Legambiente: “Vogliamo sollecitare la creazione dell’Area marina protetta dell’Arcipelago Toscano – spiega Umberto Mazzantini, responsabile mare Legambiente Toscana – sottolineando come proprio tra l’Elba, la ...

