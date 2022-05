Consorzio tutela mozzarella bufala campana dop | in visita sottosegretario Di Stefano

Leggi su iltempo

(Di lunedì 23 maggio 2022) Caserta, 23 mag. (Labitalia) - Ildi Stato agli Affari Esteri, Manlio Di, oggi ha fattoaldididop, accolto dal presidente Domenico Raimondo e dai membri del consiglio di amministrazione. Nella sede delle Cavallerizze, all'interno della Reggia di Caserta, l'esponente del governo Draghi si è confrontato con i vertici dell'organismo disulle strategie da mettere in campo per la valorizzazione e anche per la difesa all'estero delle eccellenze del Made in Italy agroalimentare, come la. “In un momento di difficile congiuntura internazionale, l'export delle eccellenze del made in Italy ha un ruolo sempre più ...