Consigliere Russia si dimette da Onu: «Non mi sono mai vergognato tanto» (Di lunedì 23 maggio 2022) Boris Bondarev, 41 anni, è un diplomatico russo in servizio presso le Nazioni Unite. Ha rassegnato le sue dimissioni e ha usato parole dure contro l'azione della Russia. I pensieri critici riservati alla condotta della sua nazione di appartenenza sono arrivate in una lettera che ha inviato ad altri colleghi. Sottolineando di aver avuto vent'anni di carriera diplomatica alle spalle, ha rivelato «di non essersi mai vergognato tanto» del suo paese «come il 24 febbraio di quest'anno». La data corrisponde al giorno in cui è iniziata l'invasione russa in ucraina. Le dichiarazioni rilasciate all'Associated Press E, al di là del contenuto della lettera, la conferma delle parole di Bondarev è arrivata con le dichiarazioni rilasciate all'Associated Press. Il diplomatico ha ritenuto «intollerabile» ciò che il governo sta ...

