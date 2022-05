Conou: 'Rivolgersi ai giovani non è un'opzione, è un'esigenza' (Di lunedì 23 maggio 2022) Firenze, 21 mag. (Adnkronos) - “Rivolgersi ai giovani non è un'opzione, è un'esigenza. Questo Conou lo ha sempre fatto ma siamo molto grati al Miur perché ci ha coinvolto nel progetto 'Rigenerazione Scuola' e abbiamo partecipato con molto entusiasmo”. Così Riccardo Piunti, presidente del Conou, al dibattito sulla promozione della cultura ambientale in ambito scolastico tenutosi alla Fortezza da Basso di Firenze nell'ambito di Didacta Italia 2022. “Abbiamo creato una grande comunità virtuale di classi formata da 1300 studenti delle scuole medie con i quali abbiamo fatto un lavoro. Tramite Lim (Lavagna interattiva multimediale) queste classi giocavano insieme ai nostri videogames a sfondo ambientale. Il fascino di questa operazione è che da una parte noi siamo stati in grado di portare ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Firenze, 21 mag. (Adnkronos) - “ainon è un', è un'. Questolo ha sempre fatto ma siamo molto grati al Miur perché ci ha coinvolto nel progetto 'Rigenerazione Scuola' e abbiamo partecipato con molto entusiasmo”. Così Riccardo Piunti, presidente del, al dibattito sulla promozione della cultura ambientale in ambito scolastico tenutosi alla Fortezza da Basso di Firenze nell'ambito di Didacta Italia 2022. “Abbiamo creato una grande comunità virtuale di classi formata da 1300 studenti delle scuole medie con i quali abbiamo fatto un lavoro. Tramite Lim (Lavagna interattiva multimediale) queste classi giocavano insieme ai nostri videogames a sfondo ambientale. Il fascino di questa operazione è che da una parte noi siamo stati in grado di portare ...

Advertising

lifestyleblogit : Conou: 'Rivolgersi ai giovani non è un'opzione, è un'esigenza' - - LocalPage3 : Conou: 'Rivolgersi ai giovani non è un'opzione, è un'esigenza' - TV7Benevento : Conou: 'Rivolgersi ai giovani non è un'opzione, è un'esigenza' - -

Conou: 'Rivolgersi ai giovani non è un'opzione, è un'esigenza' Adnkronos Conou: 'Rivolgersi ai giovani non è un'opzione, è un'esigenza' Firenze, 23 mag. (Adnkronos) - “Rivolgersi ai giovani non è un'opzione, è un'esigenza. Questo Conou lo ha sempre fatto ma siamo molto grati al Miur perché ci ha coinvolto nel progetto 'Rigenerazione ... Firenze, 23 mag. (Adnkronos) - “Rivolgersi ai giovani non è un'opzione, è un'esigenza. Questo Conou lo ha sempre fatto ma siamo molto grati al Miur perché ci ha coinvolto nel progetto 'Rigenerazione ...