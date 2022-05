Congedo matrimoniale, nuova modalità di domanda dell’assegno (Di lunedì 23 maggio 2022) Da oggi è disponibile la procedura telematica per l’inoltro della domanda di assegno per il Congedo matrimoniale a pagamento diretto da parte dell’Inps. Lo comunica l’Istituto nazionale di previdenza. Si tratta di una prestazione previdenziale, prevista per alcune tipologie di lavoratori, concessa in occasione di un Congedo straordinario per matrimonio civile o concordatario, da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. Assegno Congedo matrimoniale, cos’è L’assegno per Congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi) da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile. Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 maggio 2022) Da oggi è disponibile la procedura telematica per l’inoltro delladi assegno per ila pagamento diretto da parte dell’Inps. Lo comunica l’Istituto nazionale di previdenza. Si tratta di una prestazione previdenziale, prevista per alcune tipologie di lavoratori, concessa in occasione di unstraordinario per matrimonio civile o concordatario, da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. Assegno, cos’è L’assegno perè una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi) da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile. Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla ...

Advertising

ParliamoDiNews : Congedo matrimoniale, nuova modalità di domanda dell’assegno | TeLoDoGratis #congedo #matrimoniale #nuova #modalità… - Patronato_Inca : Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto: Da oggi, è disponibile la procedura telematica per l’inoltro… - PensioniOggi : Assegno congedo matrimoniale, Domande online semplificate - fisco24_info : Congedo matrimoniale 2022, nuova modalità domanda per assegno: (Adnkronos) - Istruzioni Inps - Agenparl : INPS_Comunicato stampa: Domanda online assegno congedo matrimoniale) - -