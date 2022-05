Conference League, mille uomini in campo per ordine pubblico a Roma (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Saranno circa mille gli uomini delle forze dell’ordine in campo per l’ordine pubblico nella Capitale mercoledì 25 maggio in occasione della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord che si giocherà a Tirana alle 21. Sotto la lente la zona dello stadio Olimpico, dove ci sarà un maxischermo per vedere la partita, e diverse zone del centro. Dalle 7 del 25 maggio alle 7 del 26 saranno transennate Fontana di Trevi, la Fontana della Barcaccia, la Fontana di piazza del Popolo e quella di piazza Navona. Un presidio delle forze dell’ordine è previsto anche a Trinità dei Monti. Nella zona dello stadio, Piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade saranno adibite a parcheggio. I mezzi pubblici saranno ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Saranno circaglidelle forze dell’inper l’nella Capitale mercoledì 25 maggio in occasione della finale ditrae Feyenoord che si giocherà a Tirana alle 21. Sotto la lente la zona dello stadio Olimpico, dove ci sarà un maxischermo per vedere la partita, e diverse zone del centro. Dalle 7 del 25 maggio alle 7 del 26 saranno transennate Fontana di Trevi, la Fontana della Barcaccia, la Fontana di piazza del Popolo e quella di piazza Navona. Un presidio delle forze dell’è previsto anche a Trinità dei Monti. Nella zona dello stadio, Piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade saranno adibite a parcheggio. I mezzi pubblici saranno ...

