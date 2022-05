Conference League, l’analisi della finalista Feyenoord (Di lunedì 23 maggio 2022) La Conference League sta per concludersi con l’atto finale di Tirana, mercoledì 25 maggio. La Roma di José Mourinho avrà la opportunità di essere la prima squadra ad alzare il trofeo della neonata competizione contro il Feyenoord. In semifinale, gli olandesi hanno eliminato il Marsiglia, nettamente favorito. Andiamo ad analizzare vari aspetti della squadra olandese. Feyenoord: il percorso in Eredivisie e Conference League Il club del popolo in Eredivisie ha concluso la stagione in terza posizione, ben lontano dall’Ajax e PSV Eindhoven. Il piazzamento, nonostante la sconfitta interna per 1-2 contro il Twente, ha consentito l’accesso ai preliminari di Europa League. Terzo miglior attacco e seconda miglior difesa, il ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 23 maggio 2022) Lasta per concludersi con l’atto finale di Tirana, mercoledì 25 maggio. La Roma di José Mourinho avrà la opportunità di essere la prima squadra ad alzare il trofeoneonata competizione contro il. In semifinale, gli olandesi hanno eliminato il Marsiglia, nettamente favorito. Andiamo ad analizzare vari aspettisquadra olandese.: il percorso in Eredivisie eIl club del popolo in Eredivisie ha concluso la stagione in terza posizione, ben lontano dall’Ajax e PSV Eindhoven. Il piazzamento, nonostante la sconfitta interna per 1-2 contro il Twente, ha consentito l’accesso ai preliminari di Europa. Terzo miglior attacco e seconda miglior difesa, il ...

