Advertising

PagineRomaniste : #Boniek: 'Roma squadra solida. La finale di Conference sarà equilibrata' #ASRoma - LAROMA24 : Boniek: 'Roma solida, finale di Conference League equilibrata' #AsRoma - Dalla_SerieA : Febbre da finale, Boniek con la maglia di Mourinho: “Aria di Tirana” (FOTO) - - ilRomanistaweb : ?? FOTO - Boniek con la maglia di Mou in vespa: 'Aria di Tirana' La finale di Conference nella Capitale albanese è i… -

Agenzia ANSA

ha parlato anche del tecnico dei giallorossi, Josè Mourinho: "E' un numero uno nei rapporti, è molto amato a Roma - ha sottolineato - . Ha portato la Roma dallaall'Europa League, ...Alla Zibì, il bello di notte anni 80, quello che in campionato non convinceva ma poi ha ... Trabzonspor, Zorya Lugansk e Bodø quelle nell'attuale. Ora c'è il Leicester, domani ... Conference: Boniek, Roma solida ma sarà finale equilibrata - Calcio "La Roma è solida, la finale di Conference League sarà equilibrata. Ho visto il Feyenoord giocare contro il Marsiglia, è una formazione con attaccanti forti, preparata e sa fare ottime ripartenze". (A ...Così Zbigniew Boniek ai media presenti alla Hall of Fame del Calcio Italiano sul connazionale Piatek: “È partito bene però alla fine si è un po’ spento, non ...