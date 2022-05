Condizioni carceri | Benevento non fa eccezione Ciambriello | “Numeri sconcertanti”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Gravi e critiche ledellein Italia. E nell’area sannita la situazione non costituisce un’alla regola nazionale. E’ sconsolante il quadro emerso quest’oggi all’Orto di Casa Betania nel corso di un incontro promosso dal Garante dei detenuti, Samuele, che ha svolto un’articolata relazione in merito. Il problema evidenziato dal garante è strutturale: manca il personale di servizio nelleed in particolare manca quello necessario al supporto e finalizzato ad un percorso di reinserimento e di riscatto del detenuto nella vita sociale al termine della pena, secondo lo spirito e la lettera della Costituzione. Al di là delle statistiche e delle cifre sui reati commessi, quello che viene posto in primo ...

Secondo il rapporto dell'associazione Antigone sulle condizioni di detenzione, nel novembre 2021 i ... come ricorda l'associazione Antigone, furono nelle carceri isolane, Pianosa e Asinara. Lo scopo ... esso infatti e riservato ai soli condannati che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge... Il "carcere duro" fu esteso ai reati della criminalità organizzata dopo la strage di Capaci, ma oggi sono in molti a metterlo in discussione ... Il governo è pronto a realizzare una casetta dell'amore in ogni carcere d'Italia per favorire le relazioni sentimentali dei detenuti ...