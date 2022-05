Condannato all’ergastolo Shishimarin Vadim | il soldato russo accusato di crimini di guerra in Ucraina

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) Soltanto uno scambio di prigionieri tra Russia epermetterà aEvgenyevich di ritornare a casa: il 21ennedell’esercito di Mosca è stato infattioggiperdidal giudice Serhiy Agafonov. “Considerato che il reato commesso è un crimine contro la pace, la sicurezza, l’umanità e la giustizia internazionale, la corte non ravvisa la possibilità d’infliggere una pena per un periodo più breve”, ha dichiarato il magistrato. In aula l’imputato si è dichiarato colpevole dell’uccisione di Oleksandr Shelipov, un civile disarmato di 62 anni colpito alla testa nel villaggio di Chupakhivka nella regione di Sumy lo scorso 28 febbraio. Nel corso del processo che si è svolto nel tribunale ...