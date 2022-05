Colpi di pistola al centro storico, Fabbricatore domani davanti al gip (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Comparirá domani, martedì 23 maggio, alle ore 10 davanti al gip Camerlendo, il 36enne di Benevento Mario Fabbricatore, finito in carcere dopo che nel primo pomeriggio di sabato, in pieno centro storico del capoluogo sannita, nel suo appartamento di via Bosco Lucarelli esplose tre Colpi d’arma di pistola ferendosi. Uno dei bossoli è stato ritrovato e repertoriato sull’asfalto in prossimità del portone di ingresso della casa da parte della Polizia Scientifica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Comparirá, martedì 23 maggio, alle ore 10al gip Camerlendo, il 36enne di Benevento Mario, finito in carcere dopo che nel primo pomeriggio di sabato, in pienodel capoluogo sannita, nel suo appartamento di via Bosco Lucarelli esplose tred’arma diferendosi. Uno dei bossoli è stato ritrovato e repertoriato sull’asfalto in prossimità del portone di ingresso della casa da parte della Polizia Scientifica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

