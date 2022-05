Colombia | candidati chiudono campagne in vista presidenziali

Advertising

A una settimana dalle elezioni presidenziali dellain programma il 29 maggio, isuccessori dell'attuale presidente Iván Duque hanno chiuso le loro campagne elettorali domenica, negli ultimi comizi di piazza che hanno radunato i loro ...Le opinioni tra ialla presidenza sono differenti. Gustavo Petro propone di riprendere i ...già firmati nel 2016 tra lo Stato e le ex FARC - EP (Forze Armate Rivoluzionarie della- ...A una settimana dalle elezioni presidenziali della Colombia in programma il 29 maggio, i candidati successori dell'attuale presidente Iván Duque hanno chiuso le loro campagne elettorali domenica, negl ...BOGOTÁ. – Il presidente della Repubblica colombiano Iván Duque ha decisamente negato che le elezioni presidenziali previste per il 29 maggio possano essere sospese, come affermato dal candidato della ...