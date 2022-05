Colo-Colo vs Fortaleza: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 23 maggio 2022) Nell’ultimo round delle partite del girone di Copa Libertadores, Colo-Colo e Fortaleza si sfideranno in Cile mercoledì 25 maggio con un posto in palio nella fase a eliminazione diretta. Le squadre si ritrovano a pari punti dopo cinque partite, con gli ospiti in vantaggio per differenza reti, il che significa che la squadra di casa deve prendere tutti e tre i punti per qualificarsi tra le prime due. Il calcio di inizio di Colo-Colo vs Fortaleza è previsto a mezzanotte del 25 maggio (ora italiana) Prepartita Colo-Colo vs Fortaleza: a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 23 maggio 2022) Nell’ultimo round delle partite del girone di Copa Libertadores,si sfideranno in Cile mercoledì 25 maggio con un posto in palio nella fase a eliminazione diretta. Le squadre si ritrovano a pari punti dopo cinque partite, con gli ospiti in vantaggio per differenza reti, il che significa che la squadra di casa deve prendere tutti e tre i punti per qualificarsi tra le prime due. Il calcio di inizio divsè previsto a mezzanotte del 25 maggio (ora italiana) Prepartitavs: a che punto sono le due ...

Advertising

RiverPlate : ?? 30' ST River 4 - Colo-Colo 0 #VamosRiver ?????? - RiverPlate : ?? 35' ST River 4 - Colo-Colo 0 #VamosRiver ?????? - RiverPlate : ?? 40' ST River 4 - Colo-Colo 0 #VamosRiver ?????? - MauroCapozza : RT @DavideR46325615: DA NON CREDERCI!!! Sotto gli occhi inorriditi dei turisti va in scena il trionfo della negligenza dell'amministrazione… - periodicodaily : Colo-Colo vs Fortaleza: pronostico e possibili formazioni #CopaLibertadores #25maggio -