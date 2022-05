Claudio Martelli: chi è, età, carriera, moglie, vita privata, condanne, Giovanni Falcone, libri (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, dal lunedì al venerdì, da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Claudio Martelli, il giornalista che ha avuto modo di lavorare con Falcone al Ministero della Giustizia. E che proprio oggi è nelle librerie con un nuovo libro. Dagli studi alla carriera come politico di Claudio Martelli Claudio Martelli è nato a Gessate il 24 settembre del 1943 ed è un politico, giornalista, scrittore, conduttore televisivo. A soli 13 anni si è iscritto al Partito Repubblicano Italiano, ha frequentato il liceo classico di Milano, poi si è laureato in Filosofia e nel 1966 ha iniziato la carriera nei quadri locali milanese ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, dal lunedì al venerdì, da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche, il giornalista che ha avuto modo di lavorare conal Ministero della Giustizia. E che proprio oggi è nelle librerie con un nuovo libro. Dagli studi allacome politico diè nato a Gessate il 24 settembre del 1943 ed è un politico, giornalista, scrittore, conduttore televisivo. A soli 13 anni si è iscritto al Partito Repubblicano Italiano, ha frequentato il liceo classico di Milano, poi si è laureato in Filosofia e nel 1966 ha iniziato lanei quadri locali milanese ...

