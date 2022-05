City, le lacrime di Zinchenko dopo il titolo: «Lo dedico al mio popolo» – VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Zinchenko, centrocampista ucraino del City, è scoppiato in lacrime dopo la vittoria del titolo di Premier League con dedica speciale Zinchenko, centrocampista ucraino del City, è scoppiato in lacrime dopo la vittoria del titolo di Premier League con dedica speciale. "I will NEVER forget this, never in my life" ?Oleksandr Zinchenko talks through his emotions after winning the Premier League on a dramatic final day of the season. pic.twitter.com/cGQKMOcLqr— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 22, 2022 PAROLE – «dedico questa vittoria al mio popolo che sta combattendo e sopravvivendo da questa invasione russa. Questa è un’emozione indimenticabile e vorrei portare ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022), centrocampista ucraino del, è scoppiato inla vittoria deldi Premier League con dedica speciale, centrocampista ucraino del, è scoppiato inla vittoria deldi Premier League con dedica speciale. "I will NEVER forget this, never in my life" ?Oleksandrtalks through his emotions after winning the Premier League on a dramatic final day of the season. pic.twitter.com/cGQKMOcLqr— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 22, 2022 PAROLE – «questa vittoria al mioche sta combattendo e sopravvivendo da questa invasione russa. Questa è un’emozione indimenticabile e vorrei portare ...

