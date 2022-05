CHI VUOLE SPOSARE MIA MAMMA: CATERINA BALIVO TORNA IN PRIMA SERATA. I DETTAGLI (Di lunedì 23 maggio 2022) “Chi VUOLE SPOSARE mia MAMMA?” è il nuovo titolo che vedremo in PRIMA SERATA su Tv8. CATERINA BALIVO TORNA finalmente con un programma tutto suo e lo fa in grande stile. Lo annuncia con tanto di DETTAGLI la stessa conduttrice che in questi ultimi due anni abbiamo apprezzato come giudice de “Il Cantante Mascherato” su Rai1. Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?”. E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora…prossimamente ci vedremo in PRIMA SERATA con “Chi VUOLE SPOSARE mia MAMMA?” su Tv8. Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. È un “dating” inedito, proprio per il confronto ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 23 maggio 2022) “Chimia?” è il nuovo titolo che vedremo insu Tv8.finalmente con un programma tutto suo e lo fa in grande stile. Lo annuncia con tanto dila stessa conduttrice che in questi ultimi due anni abbiamo apprezzato come giudice de “Il Cantante Mascherato” su Rai1. Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?”. E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora…prossimamente ci vedremo incon “Chimia?” su Tv8. Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. È un “dating” inedito, proprio per il confronto ...

