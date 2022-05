Chi era Alba Chiara Baroni, uccisa a 22 anni e ricordata da Vasco Rossi (Di lunedì 23 maggio 2022) I suoi genitori l’avevano chiamata così, come uno dei più grandi successi di Vasco Rossi: Alba Chiara. È morta a 22 anni il 31 luglio 2017, per mano del fidanzato, Mattia Stanga, che poi si è suicidato; l’ennesima vittima di una piaga che ormai da anni sconvolge il nostro Paese e che né le leggi, né le istituzioni sembrano essere in grado di fermare. La mamma e il papà di Alba Chiara Baroni sono saliti sul palco durante il concerto trentino del rocker di Zocca, proprio per ricordare la loro figlia uccisa da chi diceva di amarla, per lanciare un messaggio contro i femminicidi e la violenza di genere. Portiamo ovunque il pensiero che l’amore non è possesso ma rispetto – le loro parole a Repubblica – Vorremmo che questo ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 23 maggio 2022) I suoi genitori l’avevano chiamata così, come uno dei più grandi successi di. È morta a 22il 31 luglio 2017, per mano del fidanzato, Mattia Stanga, che poi si è suicidato; l’ennesima vittima di una piaga che ormai dasconvolge il nostro Paese e che né le leggi, né le istituzioni sembrano essere in grado di fermare. La mamma e il papà disono saliti sul palco durante il concerto trentino del rocker di Zocca, proprio per ricordare la loro figliada chi diceva di amarla, per lanciare un messaggio contro i femminicidi e la violenza di genere. Portiamo ovunque il pensiero che l’amore non è possesso ma rispetto – le loro parole a Repubblica – Vorremmo che questo ...

UffiziGalleries : #22maggio #Buongiorno dal Giardino del Cavaliere, uno dei luoghi più panoramici del #GiardinodiBoboli. Ma chi era i… - realvarriale : Pagelle alta classifica: @acmilan 10 e lode.Scudetto inatteso e meritato @inter 8. Le 2 coppe 'consolano' per il t… - rubio_chef : Quindi mi state dicendo che per lo stesso principio per cui il battaglione #Azov che nel 2014 era nazista e nel 202… - matteo_milan91 : @Venom_1908 @Pirichello Oltretutto alcuni del team non è che erano dei novellini che non avevano vinto niente, anzi… - gaetanogiaq1983 : @1913parmacalcio Oggi è il 23.05.2022 e non avete ancora scelto l'allenatore che guiderà la Prima Squadra per la st… -