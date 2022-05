Chi è Giulia, la presunta nuova fidanzata di Manuel? Indiscrezioni sul gossip bomba (Di lunedì 23 maggio 2022) Sta facendo molto discutere la separazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, che avevano dato vita ad un appassionante love story all’interno della Casa del Grande Fratello VIP. Come ormai noto, il nuotatore ha deciso di lasciare la principessa, affermando di avere incompatibilità caratteriali con la sorella di Clarissa e Jessica. Una versione che contrasta con quanto affermato da Lulù, che anche nello studio di Verissimo ha voluto puntare il dito contro la famiglia del suo (ormai) ex, che non l’avrebbe mai davvero accettata e si sarebbe mossa per farli lasciare (ricostruzione che Manuel smentisce categoricamente, ndr). Mentre Lulù si è sciolta in lacrime davanti a Silvia Toffanin, confermando di pensare di tutto il giorno a Manuel Bortuzzo, l’atleta – costretto sulla sedia a rotelle dopo essere rimasto vittima di una sparatoria – ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 23 maggio 2022) Sta facendo molto discutere la separazione tra Lulù Selassié eBortuzzo, che avevano dato vita ad un appassionante love story all’interno della Casa del Grande Fratello VIP. Come ormai noto, il nuotatore ha deciso di lasciare la principessa, affermando di avere incompatibilità caratteriali con la sorella di Clarissa e Jessica. Una versione che contrasta con quanto affermato da Lulù, che anche nello studio di Verissimo ha voluto puntare il dito contro la famiglia del suo (ormai) ex, che non l’avrebbe mai davvero accettata e si sarebbe mossa per farli lasciare (ricostruzione chesmentisce categoricamente, ndr). Mentre Lulù si è sciolta in lacrime davanti a Silvia Toffanin, confermando di pensare di tutto il giorno aBortuzzo, l’atleta – costretto sulla sedia a rotelle dopo essere rimasto vittima di una sparatoria – ...

