Chelsea, Marcos Alonso e la voglia di addio: trattativa avanzata con il Barcellona (Di lunedì 23 maggio 2022) Marcos Alonso e la voglia di lasciare il Chelsea: il terzino ha chiesto la cessione, trattativa in fase avanzata con il Barcellona Il Chelsea saluterà il terzino Marcos Alonso in questo mercato estivo. L’ex Fiorentina, dopo un’ottima stagione con i Blues, sarebbe in trattativa avanzata con il Barcellona. A riportare l’indiscrezione è Sky Sport, con il giocatore che avrebbe già trovato l’intesa con i blaugrana. Ora si cerca quella con gli inglesi visto il contratto in scadenza nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022)e ladi lasciare il: il terzino ha chiesto la cessione,in fasecon ilIlsaluterà il terzinoin questo mercato estivo. L’ex Fiorentina, dopo un’ottima stagione con i Blues, sarebbe incon il. A riportare l’indiscrezione è Sky Sport, con il giocatore che avrebbe già trovato l’intesa con i blaugrana. Ora si cerca quella con gli inglesi visto il contratto in scadenza nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

junews24com : Calciomercato Juve: vuole andare al Barcellona. Cherubini lo depenna dalla lista? - - sportli26181512 : Chelsea, Pulisic ha chiesto la cessione: Piove sul bagnato in casa Chelsea. Come se non bastassero le vicende socie… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Chelsea-Leicester, solo pari a Stamford Bridge: a Maddison risponde Marcos Alonso - Mediagol : Chelsea-Leicester, solo pari a Stamford Bridge: a Maddison risponde Marcos Alonso - zazoomblog : Chelsea-Leicester City DIRETTA LIVE (1-1): Marcos Alonso trova il pari - #Chelsea-Leicester #DIRETTA #(1-1): -