Che sorpresa, Netflix stacca la spina al politicamente corretto: “Gli abbonati calano” (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag — Come si cambia per non morire: il piatto piange, gli abbonamenti calano e Netflix decide improvvisamente di tagliare le teste di 150 dipendenti impegnati nei progetti più woke dell’azienda (tra i più agguerriti combattenti per la «giustizia sociale» e il carosello dei «diritti») staccando, al contempo, la spina a svariati programmi e canali improntati su politicamente corretto, questioni razziali, femminismo e Lgbt. Parliamo, per esempio, di Netflix Strong Black Lead, Golden (specifico sugli americani asiatici), Con Tod, dedicato ai latinoamericani, e Most, il canale Lgbt. Netflix stacca la spina ai programmi woke L’affare, a quanto sembra, non è risulta più vantaggioso: Netflix ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag — Come si cambia per non morire: il piatto piange, gli abbonamentidecide improvvisamente di tagliare le teste di 150 dipendenti impegnati nei progetti più woke dell’azienda (tra i più agguerriti combattenti per la «giustizia sociale» e il carosello dei «diritti»)ndo, al contempo, laa svariati programmi e canali improntati su, questioni razziali, femminismo e Lgbt. Parliamo, per esempio, diStrong Black Lead, Golden (specifico sugli americani asiatici), Con Tod, dedicato ai latinoamericani, e Most, il canale Lgbt.laai programmi woke L’affare, a quanto sembra, non è risulta più vantaggioso:ha ...

Advertising

simofons : A questo punto vorrei evidenziare un pattern: sconosciuti che entrano nell'orbita della propaganda russa e finiscon… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky a sorpresa al Festival di Cannes: 'Serve un nuovo Chaplin'. Standing ovation per lui che cita Il… - CremoniniCesare : Oggi è venuta la CARLA ?? a trovarci a sorpresa durante le prove. Ci ha portato la sua dolcezza e la solita allegria… - sarettacm99 : @Gero22942232 mvp: Rafa/ Mike giocatore sottovalutato: tonali sorpresa più grande: kalulu giocatore che non può che… - TheBernardini : Se @LucaBizzarri volesse mettersi, questa cosa di Chapelle che ha aperto a sorpresa per Mulaney ha scatenato folle… -