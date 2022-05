Che cosa rischiano Spezia e Napoli dopo gli scontri del ‘Picco’? (Di lunedì 23 maggio 2022) Quella che doveva essere una tranquilla ultima partita di campionato, dove nessuna delle due squadre aveva obiettivi particolari, si è tramutata in una domenica da dimenticare. Gli scontri tra i tifosi di Spezia e Napoli sono l’ennesima pagina negativa del nostro calcio e, adesso, per colpa di alcuni individui le due squadre rischiano grosso. Spezia Napoli tifosi Come riferisce Il Mattino, le sanzioni variano da multe particolarmente salate a chiusure di interi settori. C’è però una posizione più drastica, ossia la possibilità di esordire nel prossimo campionato in campo neutro o, più probabilmente, a porte chiuse. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 23 maggio 2022) Quella che doveva essere una tranquilla ultima partita di campionato, dove nessuna delle due squadre aveva obiettivi particolari, si è tramutata in una domenica da dimenticare. Glitra i tifosi disono l’ennesima pagina negativa del nostro calcio e, adesso, per colpa di alcuni individui le due squadregrosso.tifosi Come riferisce Il Mattino, le sanzioni variano da multe particolarmente salate a chiusure di interi settori. C’è però una posizione più drastica, ossia la possibilità di esordire nel prossimo campionato in campo neutro o, più probabilmente, a porte chiuse.

