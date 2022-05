Cessione Milan, oggi si chiude con Redbird: Cardinale a Milano (Di lunedì 23 maggio 2022) Cessione Milan a Redbird, si chiude: Gerry Cardinale oggi a Milano. Affare da 1,3 miliardi di dollari Scudetto e Cessione, oggi per il Milan è una giornata importante perché come riportato da Class CNBC Gerry Cardinale, fondatore del fondo Redbird Capital, sarà a Milano per finalizzare l’acquisto del Milan da Elliott. Intesa sulla valutazione raggiunta a 1.3 miliardi e con Singer che manterrà una quota minoritaria. A garantire sull’operazioni ci sono le banche JP Morgan e Bank of America. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022), si: Gerryo. Affare da 1,3 miliardi di dollari Scudetto eper ilè una giornata importante perché come riportato da Class CNBC Gerry, fondatore del fondoCapital, sarà ao per finalizzare l’acquisto delda Elliott. Intesa sulla valutazione raggiunta a 1.3 miliardi e con Singer che manterrà una quota minoritaria. A garantire sull’operazioni ci sono le banche JP Morgan e Bank of America. L'articolo proviene da Calcio News 24.

