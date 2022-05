Caterina Balivo torna in Tv, l’annuncio sui canali social (Di lunedì 23 maggio 2022) La presentatrice Caterina Balivo ritorna in Tv! Dopo l’esperienza da giurata a “Il Cantante Mascherato“, annuncia sui suoi canali social una nuova conduzione televisiva, alla guida di un programma su TV8 Caterina Balivo e il ritorno in Tv: “è un dating inedito” Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?". E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” su @TV8it (Segue) pic.twitter.com/BzKc3ZglWK— Caterina Balivo (@CaterinaBalivo) May 23, 2022 Arriva verso l’ora di pranzo l’annuncio della conduttrice campana, che tornerà in esclusiva con una produzione originale TV8, in un dating ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) La presentatriceriin Tv! Dopo l’esperienza da giurata a “Il Cantante Mascherato“, annuncia sui suoiuna nuova conduzione televisiva, alla guida di un programma su TV8e il ritorno in Tv: “è un dating inedito” Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?". E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” su @TV8it (Segue) pic.twitter.com/BzKc3ZglWK—(@) May 23, 2022 Arriva verso l’ora di pranzodella conduttrice campana, che tornerà in esclusiva con una produzione originale TV8, in un dating ...

Advertising

Maurizi82633600 : RT @dea_channel: finalmente una bella notizia per gli innumerevoli sudditi della divina Caterina Balivo??! la Dea Cate??infatti ha annunciat… - SMSNEWSOFFICIAL : @caterinabalivo ARRIVA SU @TV8it CON “CHI VUOLE SPOSARE MIA MAMMA?” - TV_Italiana : Caterina Balivo ricomincia da 8. Da @TV8it, per l'esattezza. #ChiVuoleSposareMiaMamma - VesuvioLive : Caterina Balivo torna in tv: condurrà ‘Chi vuole sposare mia mamma?’ - infoitcultura : Caterina Balivo annuncia il ritorno in tv con uno show tutto suo: addio Rai -