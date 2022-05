Caterina Balivo torna in tv: i dettagli sul suo nuovo show (Di lunedì 23 maggio 2022) In onda su TV8 con “Chi vuole sposare mia mamma?” Dopo una breve pausa dalla televisione Caterina Balivo torna al timone di un programma. Questa volta non in Rai ma a TV8. La Balivo, nella fascia prime time, condurrà lo show “Chi vuole sposare mia mamma?”. “Si, lo voglio! Ho risposto decisa appena mi hanno proposto la conduzione di “Chi vuole sposare mia mamma?” perché che i figli siano protagonisti della vita sentimentale delle mamme mi ha molto incuriosita – dichiara Caterina Balivo – Quando si cresce e per varie ragioni la tua famiglia non è più unita, ognuno reagisce in maniera diversa ma tutti hanno lo stesso obiettivo, quello di vedere felice la loro mamma che è una sola, sempre. E poi avevo voglia di sperimentare nuovi progetti e trovo che questo “dating” sia ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022) In onda su TV8 con “Chi vuole sposare mia mamma?” Dopo una breve pausa dalla televisioneal timone di un programma. Questa volta non in Rai ma a TV8. La, nella fascia prime time, condurrà lo“Chi vuole sposare mia mamma?”. “Si, lo voglio! Ho risposto decisa appena mi hanno proposto la conduzione di “Chi vuole sposare mia mamma?” perché che i figli siano protagonisti della vita sentimentale delle mamme mi ha molto incuriosita – dichiara– Quando si cresce e per varie ragioni la tua famiglia non è più unita, ognuno reagisce in maniera diversa ma tutti hanno lo stesso obiettivo, quello di vedere felice la loro mamma che è una sola, sempre. E poi avevo voglia di sperimentare nuovi progetti e trovo che questo “dating” sia ...

Advertising

CronacaSocial : ?? Caterina Balivo torna in #TV. Nuovo programma e nuovo canale. L'annuncio è di poco fa ?? - 361_magazine : I dettagli del nuovo show di #caterinaBalivo - MatMaz72 : RT @dea_channel: finalmente una bella notizia per gli innumerevoli sudditi della divina Caterina Balivo??! la Dea Cate??infatti ha annunciat… - LiberoMagazine_ : #caterinabalivo sarà alla guida del nuovissimo dating show di @TV8it 'Chi vuole sposare mia mamma?', tutti i dettag… - gioviodierno : @caterinabalivo Ovunque sei , ovunque vai io sempre ti seguirò... Caterina Balivo torna in tv, ma niente Rai: l'an… -