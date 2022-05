Caterina Balivo finisce su TV8

(Di lunedì 23 maggio 2022)torna alla conduzione. Ma non è la sola novità. La conduttrice approda su Tv8, dopo tanti anni di Rai1, con un nuovo format. Sarà al timone di ‘Chi vuole sposare mia mamma?’, un inedito dating show il cui titolo racchiude l’essenza stessa del format. “Si, lo voglio! Ho risposto decisa appena mi hanno proposto la conduzione di “Chi vuole sposare mia mamma?” perché che i figli siano protagonisti della vita sentimentale delle mamme mi ha molto incuriosita – dichiara– Quando si cresce e per varie ragioni la tua famiglia non è più unita, ognuno reagisce in maniera diversa ma tutti hanno lo stesso obiettivo, quello di vedere felice la loro mamma che è una sola, sempre. E poi avevo voglia di sperimentare nuovi progetti e trovo che questo ...

La signora in questione è. Per lei si riaccendono le telecamere, ma non quelle della Rai, bensì la vedremo su Tv8 con un nuovo format. Una produzione originale, in esclusiva per la ...Leggi anche >sbarca su Tv8 con 'Chi vuole sposare mia mamma': 'Avevo voglia di novità' Radio Zeta Future Hits Live 2022 sarà trasmessa dalle 21 in radiovisione in contemporanea sia ...Dopo due anni di pausa, la conduttrice di Aversa Caterina Balivo si prepara al ritorno in televisione. Sarà infatti al timone di ‘Chi vuole sposare mia mamma’, una nuova produzione originale, in escl ...Finalmente, dopo una lunga attesa, Caterina Balivo ha comunicato ai suoi seguaci una notizia clamorosa. Ecco di che cosa si tratta ...