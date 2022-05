Caterina Balivo | arriva l’annuncio | fan al settimo cielo | E c’è una enorme novità

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 23 maggio 2022)è senza dubbio una delle conduttrici televisive più apprezzate dal pubblico, che la segue sempre con grande simpatia e stima. Anche per questo, negli ultimi due anni in molti si sono rammaricati del fatto chenon ha condotto alcun programma sul piccolo schermo, limitandosi ad alcuni ruoli secondari in altre trasmissioni. L’abbiamo infatti vista come giudice nella trasmissione Il Cantante Mascherato e anche come concorrente di Top Dieci. Tuttavia, da tempo i fan disperano che la conduttrice napoletana possa tornare in pianta stabile in TV, magari alla guida di un programma tutto suo. Ebbene, sembra che molto presto questa speranza diventerà realtà. E’ stata proprio la conduttrice a confermare il suo ritorno in ...