Caso Pamela, la famiglia: "Stupore per parole ex Questore Macerata su mafia nigeriana" (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – " Grande Stupore e viva preoccupazione" per le affermazioni sulla mafia nigeriana fatte dall'ex Questore di Macerata, Antonio Pignataro, venerdì scorso durante un convegno a Roma. E' quanto esprime la famiglia di Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si allontanò da una comunità di Corridonia (Macerata), fu fatta a pezzi e poi i resti furono ritrovati chiusi in due trolley a Pollenza il 30 gennaio 2018. Per l'omicidio è in carcere, con condanna di primo e secondo grado, il nigeriano Innocent Oseghale nei confronti del quale la Cassazione ha deciso un processo di appello bis limitatamente all'aggravante della violenza sessuale. "Abbiamo accolto con grande Stupore e viva preoccupazione, le parole ...

