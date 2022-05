Carenza di medici, l’allarme del sindacato: “Ne sono previsti 40mila in meno entro il 2024” (Di lunedì 23 maggio 2022) Tra pensionamenti e licenziamenti sono previsti 40mila medici in meno nel Servizio sanitario nazionale (Ssn) entro il 2024. Questa la stima del maggiore dei sindacati dei medici dirigenti, l’Anaao Assomed, che ha analizzato i principali fattori che determinano la Carenza di medici specialisti, riconducibili ad almeno tre fenomeni: pensionamento, licenziamento e nuove attività previste. Nel triennio 2019-2021 – evidenzia l’Anaao – sono andati in pensione circa 4mila medici specialisti ogni anno per un totale di 12mila camici bianchi. Nel triennio 2022-2024 andranno in pensione circa 10mila medici specialisti. Quindi in 6 anni il Ssn ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Tra pensionamenti e licenziamentiinnel Servizio sanitario nazionale (Ssn)il. Questa la stima del maggiore dei sindacati deidirigenti, l’Anaao Assomed, che ha analizzato i principali fattori che determinano ladispecialisti, riconducibili ad altre fenomeni: pensionamento, licenziamento e nuove attività previste. Nel triennio 2019-2021 – evidenzia l’Anaao –andati in pensione circa 4milaspecialisti ogni anno per un totale di 12mila camici bianchi. Nel triennio 2022-andranno in pensione circa 10milaspecialisti. Quindi in 6 anni il Ssn ...

