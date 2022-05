Carcere, il "piacere" lo paga lo Stato. Casette dell'amore, costo 28 mln (Di lunedì 23 maggio 2022) Ci sono grosse novità in arrivo per i carcerati. Presto, infatti, potranno anche loro avere la propria privacy grazie alla costruzione di "Casette" dedicate a soddisfare i loro desideri sessuali, con il proprio partner oppure anche con amanti occasionali. All'improvviso - si legge su Verità e Affari - il via libera è arrivato in contemporanea sia dal ministero della Giustizia che dal ministero dell'Economia e delle finanze. Grazie allo sblocco di Marta Cartabia e Daniele Franco ora ci sono i 28,3 milioni di euro che serviranno alla nuova legge sulle “relazioni affettive dei detenuti” che potrà marciare spedita in commissione giustizia del Senato. Venti Casette dell'amore entro fine anno. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 23 maggio 2022) Ci sono grosse novità in arrivo per i carcerati. Presto, infatti, potranno anche loro avere la propria privacy grazie alla costruzione di "" dedicate a soddisfare i loro desideri sessuali, con il proprio partner oppure anche con amanti occasionali. All'improvviso - si legge su Verità e Affari - il via libera è arrivato in contemporanea sia dal ministeroa Giustizia che dal ministero'Economia ee finanze. Grazie allo sblocco di Marta Cartabia e Daniele Franco ora ci sono i 28,3 milioni di euro che serviranno alla nuova legge sulle “relazioni affettive dei detenuti” che potrà marciare spedita in commissione giustizia del Senato. Ventientro fine anno. Segui su affaritaliani.it

