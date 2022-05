Capaci | le tessere che mancano danno la misura della tenuta dei patti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022): lecheladei. Io non so se per la giustizia penale italiana si troveranno ancora prove sufficienti per considerare commesso un qualche reato che abbia a che fare con questi. Io non so se per la giustizia italiana questipotranno mai essere tradotti nel reato di minaccia a corpo politico, nel reato di depistaggio, nel reato di favoreggiamento aggravato, nel reato di concorso esterno, nel reato di tortura, nel reato di intestazione fittizia, di riciclaggio, di falso ideologico, di omessi atti d’ufficio, di truffa… O nella combinazione di taluni di questi. Non lo so. Ma so che isono stati fatti e che questi...